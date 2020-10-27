В Димитровграде “ВАЗ” врезался в иномарку, после чего та сбила двух человек

В результате ДТП водитель автомобиля «БМВ» госпитализирован. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 26 октября, у дома №114 на улице Куйбышева в Димитровграде произошла массовая авария с участием автомобилей “ВАЗ 217130”, “Джили” и “БМВ”. По предварительным данным, около 8.55 отечественная легковушка, 32-летний водитель которой не выдержал безопасную дистанцию, врезалась в первую иномарку, которая после столкнулась со второй.

Отметим, что от удара “Джили” сбила двух мужчин - собственного 52-летнего водителя, который вышел из салона, и 30-летнего водителя “БМВ”.

- В результате ДТП водитель автомобиля «БМВ» госпитализирован. Водитель автомобиля «Джили» обращался за медицинской помощью, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.