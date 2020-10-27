В Татарстане возобновляется курсирование электрички Казань-Паратск

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить по круглосуточному телефону: +7(937)625-04-33. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что с 1 ноября в Татарстане возобновится курсирование пригородного поезда №6321 со станции “Казань” до станции “Паратск”. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Заметим, что электричка будет отправляться в 5.49, а прибывать в конечную точку - в 7.02. Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить по круглосуточному телефону: +7(937)625-04-33.