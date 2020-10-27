В Татарстане сняли с мели баржу, севшую на мель

Баржа успешно была снята с мели Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Вчера, 26 октября, стало известно о том, что на реке Кама около села Атабаево в Лаишевском районе Татарстана села на мель баржа, груженная обогащенной песчано-гравийной смесью. Для того, чтобы столкнуть ее с мелководья, требовалось провести разгрузку тяжелого судна.

Весь день проводилась перегрузка обогащенной песчано-гравийной смеси на прибывшую на помощь баржу. Когда все работы по перегрузке ОПГС завершены, в 07.40 уже во вторник, 27 октября, баржа продолжила движение.

Во время происшествия никто не пострадал, разлива нефти не произошло, сообщили в МЧС Татарстана.