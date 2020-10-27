В Татарстане один из начальников железной дороги брал на работу "мертвые души"

Момент допроса Фото: принтскрин видео.

Уголовное дело в отношении руководителя одного из подразделений железнодорожной дороги было возбуждено статье "Мошенничество в крупном размере". Подозреваемого вычислили сотрудники ФСБ Татарстана, они его и задержали.

По версии следствия, мужчина - директор Казанского центра Горьковской дирекции пассажирских обустройств – Центральной дирекции пассажирских обустройств, по предварительному сговору с подчиненными и другими пока не установленными лицами, благодаря своему служебному положению, похитил у организации более 450 тысяч рублей. Для отъема денег была придумана такая схема - с января 2018 года по сентябрь 2019 года подозреваемый составлял и подписывал фиктивные гражданско-правовых договоров с лицами. Но они фактически не выполняли свои трудовые обязанности, но зарплату получали исправно - начальник подписывал фиктивные акты. Полученные средства он тратил по своему усмотрению.

- Ведется следствие, - сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России. - Проводятся обыски в служебных помещениях и в жилищах подозреваемого.