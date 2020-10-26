После тяжелой болезни скончалась хормейстер Госансамбля песни и танца Татарстана Венера Гараева

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После тяжелой болезни на 77-м году жизни скончалась хормейстер Госансамбля песни и танца Татарстана Венера Гараева.

Церемония прощания с ней состоится ужа завтра, 27 октября, в 8.30 в Казани по адресу: ул. Татарстан, д.52 (во дворе дома). Сообщает Минкульт Татарстана.

СПРАВКА

Венера Гараева родилась в деревне Сюля Сабинского района Татарской АССР. Начала работать в Государственном ансамбле песни и танца ТАССР с 1961 года артисткой хора. В 1973 году окончила Казанскую Государственную консерваторию по специальности дирижер хора, преподаватель хоровых дисциплин.

С 1978 года по 2007 год Гараева - главный хормейстер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. А с 2007 года по настоящее время была его дирижером.

За заслуги в области советского музыкального искусства Гараевой в 1980 году было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Татарской АССР», а в 1987 году почетное звание «Народный артист Татарской АССР».

В 2003 году она была награждена «Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан», а в 2018 году - государственной наградой Татарстана медалью «За доблестный труд».