Один из заметных башкирских Telegram-каналов «Итиль» пишет, что Олег Николаев назвал ситуацию с коронавирусом в Чувашии напряженной, поэтому на первый план выходит соблюдение всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Так, будет активизирована работа мобильных контрольных групп и дезинфекция общественных мест, а также усилена профилактическая работа. Конечно же, не обойдётся без штрафов. Ранее протоколы начали составлять на медиков. К административной ответственности привлекли фельдшера: после возвращения с линии он не дезинфицировал смартфон и планшет. По словам руководителя Роспотребнадзора в Чувашии, подобного рода действия оправданы: 14% подтвержденных случаев коронавируса в регионе приходится на медиков, пишет канал.

- Здесь очень важно действовать, исходя не из желания оштрафовать, а по принципу, что обеспечиваем максимальную безопасность большого количества людей, общественную безопасность, - цитирует канал Николаева.