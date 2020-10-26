ВТБ в Татарстане увеличил продажи ипотеки в 1,5 раза

ВТБ в Татарстане по итогам 9 месяцев 2020 года выдал жителям республики более 11 тысяч жилищных кредитов на сумму 24,5 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше по количеству и почти в 1,5 раза – по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший объем выданных займов приходится на покупку жилья на вторичном рынке: за девять месяцев 2020 года ВТБ выдал на эти цели 4,6 тысячи кредитов на 9,8 млрд рублей. На строящееся жилье предоставлено 3,1 тысячи кредитов на сумму 8,2 млрд рублей. Из них более 2 тысяч займов на 5,1 млрд рублей банк оформил по программе «Ипотека с господдержкой 2020». В рамках госпрограммы ипотеки для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующие дети, с начала года оформлено 517 кредитов на 1,4 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина:

«Повышению доступности ипотечных кредитов на рынке строящегося жилья, в первую очередь, способствуют государственные программы, которые существенно расширили возможности татарстанцев по приобретению нового жилья. Рекордно низкие ставки по программе «Ипотека с господдержкой 2020» простимулировали как рынок ипотечного кредитования, так и рынок жилищного строительства в регионе. По данной программе в августе и сентябре проходила практически каждая третья сделка».

Значительное количество ипотечных сделок – 3,3 тысячи – проведено по программе рефинансирования. По ней за девять месяцев текущего года ВТБ выдал татарстанцам кредитов на сумму 6,2 млрд рублей, что более чем пять раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Сегодня клиенты могут оформить и рефинансировать ипотеку в ВТБ по ставке от 5% в рамках госпрограммы для семей с двумя и более детьми, по собственной программе банка для семей со вторым ребенком, родившимся в 2020 году - под 7,4%. В рамках специальной программы ипотечных дисконтов для застройщиков ставка по кредиту может снизиться до 0,1% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. Рефинансирование ипотеки для зарплатных клиентов возможно по ставке от 8% годовых, для заемщиков других банков – под 8,2%.