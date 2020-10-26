Роспотребнадзор Татарстана: республика еще не достигла пика по COVID-19

Считается, что течение ситуации будет похоже на сезонный подъем ОРВИ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

26 октября на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что республика пока еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом. По ее словам, спад количества заразившихся за сутки с 55 до 45 – это не выход на плато.

В управлении не могут пока утвердительно заявить, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане стабилизировалась и идет на снижение

Патяшина считает, что все будет похоже на сезонный подъем ОРВИ. Он обычно приходится на конец сентября и продолжается до декабря. Спад заболеваемости ожидается лишь на январские праздники, когда люди сидят по домам. После выхода на работу по истечению новогодних каникул ожидается очередной всплеск заболеваемости. Так, что в любом случае, по словам руководителя Роспотребнадзора Татарстана, до конца года расслабляться не стоит.