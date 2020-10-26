Стало известно, какая погода ожидает Татарстан на этой неделе

На небе станет меньше облаков. Фото: pixabay.com

Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, с 27 по 29 октября республика окажется под влиянием смещающийся с запада антициклона. Атмосферное давление вырастет, на небе будет меньше облаков, существенных осадков не ожидается. Правда, ночью и утром 28 октября в отдельных районах Татарстана возможен туман. При этом в темное время суток температура воздуха местами при прояснениях может опуститься до -8 градусов.

Днем же, например, 27 октября, будет от 0 до +5, а в последующие среду и четверг немного потеплеет – от +3 до +9 градусов.

Кроме того, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу (30 и 31 октября соответственно) регион расположится на западной периферии антициклона. Опять же существенных осадков не ожидается, зато днем температура воздуха будет в пределах от +6 до +11 градусов.