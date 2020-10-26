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В Татарстане 40 классов отправили на карантин по ОРВИ

Более тысячи школьников изолированы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Переводит старшие классы на дистанционное обучение по-прежнему в республике не планируется. Фото: pixabay.com

Переводит старшие классы на дистанционное обучение по-прежнему в республике не планируется. Фото: pixabay.com

В этот понедельник, 26 октября, на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что в республике на сегодня 40 классов отправлены на карантин по ОРВИ. Это 34 класса в Казани и по одному или несколько в Набережных Челнах, а также в Верхнеуслонском и Лениногорском районах. Речь идет о 1 044 школьниках, которые сейчас изолированы от других учащихся. Напомним, класс отправляют на карантин целиком, когда в нем заболевают более 20% учеников.

Отметим, что по заверениям Роспотребнадзора Татарстана, переводить старшие классы в республике, как это было сделано в Москве, на дистанционное обучение не планируется.