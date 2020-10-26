В Казани Peugeot на встречке столкнулся с автобусом

По предварительным данным, в данном ДТП виноват водитель иномарки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 октября в 22.10 в Казани на улице Химическая около дома №16 столкнулись автомобиль Peugeot и автобус. По предварительным данным, воитель иномарки при повороте налево выехал на встречку, где и врезался в общественный транспорт.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка - пассажирка Peugeot. Ее с ушибами, в том числе грудной клетки, доставили в травмпункт. Там ей оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.