В Казани не хватает около полутысячи дворников

Сейчас в Казани придомовые территории обслуживают почти 3 000 дворников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сейчас придомовые территории в Казани прибирают почти 3 000 дворников. При этом на данный момент открытых вакансий на эту должность сейчас около полутысячи.

Отметим, что по нормативу придомовая территория должна быть убрана от снега в течение 6 часов после его выпадения.

Так, руками от него полностью очищаются тротуары и входы в подъезд. При этом, согласно правилам благоустройства Казани, основная масса убранного снега во дворах будет складывать на газонах. Дело в том, что в тарифе за уборку придомовых территорий не предусмотрены услуги на его вывоз и утилизацию.

Также этой зимой управляющим и обслуживающим организациям рекомендовано лестницы входных групп и подходы к ним посыпать химическим реагентом, а не песчано-соляной смесью.

В случае выявления фактов некачественной уборки и очистки кровель горожанам советуют сообщать об этом в управляющую организацию, оставив заявку на сайте «Открытой Казани» или по телефону 063.