Строительство 2 этапа БКК: 522 метровый участок планируют сдать в 2021 году

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В столице Татарстана продолжается строительство 2 этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая. Длина участка более 1,2 километра.

Так, первый подэтап – участок протяженностью 700 метров, со строительством моста через Монастырскую протоку и трамвайных путей сдан. Ввод второго подэтапа – участок протяженностью 522 метра, запланирован на 2021 год.

На прошлой неделе там, в частности, были продолжены земляные работы, уложен верхний слой асфальта на площади 3 175 квадратных метров, проложены 109 погонных метров труб ливневой канализации, завершена установка резервуаров ливневых очистных сооружений, а также велась врезка линий газопровода к существующим жилым домам.