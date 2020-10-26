Кварацхелия мог уехать в Испанию, им интересовалась "Севилья"

Фото: ФК "Рубин".

Полузащитник Хвича Кварацхелия мог перейти в испанскую "Севилью". Об этом рассказал спортивный менеджер Тимур Лепсая в эфире программы "Инсайдеры" на "Матч Премьер". По словам эксперта, он лично давал характеристику грузинскому футболисту.

- Хвича - талант номер один в Грузии и самый талантливый молодой футболист в чемпионате России. Не так давно у меня была беседа с руководством "Рубина". Я поинтересовался, насколько сильно Хвича работает на тренировках, ведь не секрет, что многие южане недолюбливают тренировочную работу. Мне сказали, что тренируется еще больше, чем другие. Думаю, если Грузия попадет на чемпионат Европы, то "Рубин" продаст Кварацхелию за хорошие деньги в европейский клуб. Общался ли я с кем-то по нему? "Севилья" обращалась, я дал характеристику, - рассказал Лепсая.