Восьмой раз подряд: казанский "Зенит" вновь обыграл питерский клуб

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Казанский "Зенит" продолжил победную поступь в чемпионате России. В очередном туре подопечные Владимира Алекно на своей площадке принимали одноклубников из Санкт-Петербурга.

Первая партия проходила в равной борьбе, но в концовке питерцы вырвались вперед - 24:21. Казалось, что гости доведут сет до победы, Однако у Михайлова и Бедноржа было иное мнение. Как итог - рывок 5:0 и победа в партии 26:24.

Обескураженные такой развязкой петербуржцы во втором сете не смогли навязать свою борьбу казанцам. В итоге хозяева взяли верх - 25:20.

Третья партия также проходила под диктовку казанцев. При счете 22:19 сложилось впечатление, что хозяева площадки своего не упустят, но удачная игра французского легионера питерцев Бризара перевернула ход игры. Гости повели 24:22. Завязалась упорная борьба. Удача все же была на стороне казанцев. 29:27 в партии и 3:0 в матче - победа команды из Татарстана.

Отметим, что казанский "Зенит" обыграл одноклубников из Питера в восьмой раз подряд в матчах суперлиги.