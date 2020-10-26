Жителя Татарстана будут судить за похищение любовника жены

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26-ти и 29-ти летнего жителей Аксубаевского и Нурлатского районов Татарстана обвиняют по трем уголовным статьям: «похищение человека», «вымогательство» и «похищение у гражданина паспорта».

Так, по версии следствия, этим летом один из фигурантов дела узнал, что жена изменяет ему с 28-летним соперником. Тогда вместе со своим приятелем мужчина вывез любовника супруги из села, где тот жил. Потерпевшего избили, отобрали у него паспорт и за его возврат потребовали 20 тысяч рублей. После чего закрыли мужчину в багажнике машины и выпустили лишь через некоторое время.

- Причастность к совершению преступления один обвиняемый не признал, другой признал частично. Следователем в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.