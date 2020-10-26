Рустам Минниханов оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Татарстане как напряженную, но контролируемую

Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник, 26 октября, на утреннем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов оценил ситуацию с распространением COVID-19 в республике как напряженную, но контролируемую.

Также он дал поручение, сохранить плановую работу медурчеждений и обеспечить необходимый резервный коечный фонд. Так, по словам главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова, в регионе готовы оперативно развернуть 1 200 коек для больных коронавирусом.

Кроме того, Минниханов обратил внимание на необходимость контроля наличия лекарств и средств индивидуальной защиты у медиков, и отметил важность вовлечения волонтеров для помощи татарстанцам в возрасте 65 и более лет, имеющие проблемы со здоровьем.