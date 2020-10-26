В Татарстане на Каме баржа села на мель

Пострадавших нет. Повреждений, водотечности и розлива нефтепродуктов нет. Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Сегодня, 26 октября, в 4.55 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на реке Кама около села Атабаево Лаишевского района Татарстана баржа, груженная обогащенной песчано-гравийной смесью, села на мель.

- Было установлено, что при движении произошла потеря осадки в носовой части судна 20 сантиметров. Баржа следовала по маршруту Котловка- Казань, - сообщили в МЧС Татарстана. - На теплоходе «Порт-Артур», который толкал данную баржу, находятся 8 человек. Пострадавших нет. Повреждений, водотечности и розлива нефтепродуктов нет.

К месту посадки на мель был направлен толкач с баржой, чтобы перегрузить песчано-гравийную смесь.