В Ульяновской области погиб водитель легковушки-иномарки, врезавшись на скорости в фуру,

Фото с места происшествия "Уральская правда"

Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла рано утром в Карсунском районе республики в воскресенье, 25 октября. По предварительным данным, со стороны Ульяновска возле села Прислониха под многотонную фуру влетела на скорости "Тойота". Столкновение произошло на полосе фуры.

Легковушкой управлял 62-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. В салоне его автомобиля находилась охотничья собака. Она погибла.

Травмы получил и водитель фуры, он госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.

Среди версий произошедшего - водитель "Тойоты" уснул за рулем. Предварительно, скорость его автомобиля превысила более 120 километров в час.