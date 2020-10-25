Прокуратура Казани отменила отказ полиции в возбуждении уголовного дела после нападения собаки на ребенка

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В столице Татарстана по пути в школу была искусана собакой девочка. Все оказалось запечатленным на камеру телефона пострадавшей - школьница как раз снимала видео. Малышку доставили в больницу - у ребенка была покусана спина.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию, но там в возбуждении уголовного дела отказали за отсутствием события преступления. Причиной стало то, что женщина отказалась проходить судмедэкспертизу с дочкой.

- Прокуратура Советского района Казани в порядке надзора изучила материалы проверки и процессуальное решение дознавателя. В итоге постановление об отказе в возбуждении уголовного дела признано необоснованным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Все собранные материалы по делу возвращены в отдел полиции "Гвардейский" для проведения дополнительной проверки. Во время нового расследования будет опрошена владелица собаки и судебно-медицинского освидетельствования девочки по документам из лечебного учреждения.

Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре.

В отношении владелицы собаки составлен протокол по статье "Нарушение порядка выгула собак". Женщине грозит штраф в 1000 рублей.