В Чувашии открыли памятник автомобилю "скорой помощи"

Фото Минздрав Чувашии

Накануне Дня автомобилиста в Цивильске возле подстанции "скорой медпомощи" торжественно открыли памятник "скорой". На постамент водрузили макет первого автомобиля, который помогал медикам добраться до пациента и, при необходимости, госпитализировать его в больницу.

В торжественном мероприятии участвовали замминистра здравоохранения Чувашии Ирина Лисенкова, главный врач БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава республики Ольга Краузе, глава Цивильского района Татьяна Баранова, начальник ФКУ ИК-9 УФСИН Чувашии Иван Алексеев. Сам памятник сделан руками заключенных исправительной колонии №9, расположенной в городе.

Технические характеристики: высота 1,2 метра и длина 2 метра.