Игрок УНИКСа заразился коронавирусом, но матч с "Енисеем" состоится

Фото: БК УНИКС.

В составе баскетбольного клуба УНИКС выявлен игрок, заразившийся коронавирусом. Тем не менее, ни о каком уходе на карантин речи не идет. Команда продолжает подготовку к завтрашнему матчу Единой лиги ВТБ против "Енисея". Заболевший игрок изолирован от остальной команды. Фамилию заразившегося в клубе не комментируют.

- Несмотря на все соблюдаемые меры по профилактике COVID-19, вирус вывел из строя одного из наших игроков. По итогам регулярного тестирования был выявлен положительный результат теста ПЦР. Игрок изолирован от основной команды и находится под постоянным наблюдением медицинского штаба. Состояние игрока стабильное и болезнь переносится в легкой форме. Подготовка к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе УНИКСа.

Отметим, что матч между УНИКСом и "Енисеем" состоится 25 октября в Казани. Начало - в 13:00.