Доус, Викстранд и Лукоянов сыграют с "Нефтехимиком", Зарипов - нет

Фото: ХК "Ак Барс".

Состав казанского "Ак Барса" постепенно возвращается к оптимальному. Травмированные и заболевшие возвращаются в строй. Вот и накануне матча с "Нефтехимиком", который состоится 27 октября, стало известно о возвращении в состав ряда игроков.

- Вратари не вернутся, Зарипов – наверное, тоже. Доус, Лукоянов будут. Викстранд вернётся, мог играть и сегодня, но мы ему дали долечиться, - рассказал главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

На данный момент "Ак Барс" с 30 очками после 21 игры лидирует в восточной конференции. "Нефтехимик" идет 11-м. В активе нижнекамцев 12 очков в 16 матчах..