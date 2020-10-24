В полиции объяснили, почему не возбудили уголовное дело на хозяйку собаки, покусавшей школьницу

Полицейские установили, что собаку выгуливали без намордника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию обратилась 42-летняя женщина, проживающая в Советском районе Казани. Она попросила привлечь к ответственности хозяйку собаки, которая еще 10 сентября напала и покусала ее дочь.

Сотрудники полиции установили, что хозяйка выгуливала собаку без поводка и намордника. Однако установить тяжесть полученных телесных повреждений у ребёнка не представляется возможным, так как мать девочки отказалась от прохождения судебно-медицинской экспертизы ее дочерью.

- В связи с чем было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Вместе с тем, в данном факте усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за «Нарушение порядка выгула собак». Так как сотрудники полиции не наделены полномочиями рассмотрения данной статьи, все материалы были переданы в администрацию Советского района Казани для рассмотрения по существу и принятия процессуального решения, - прокомментировали в пресс-службе МВД РТ.