Сильнейшие пловцы России встретятся в Казани

В сборной Татарстана выступят 32 спортсмена.

С 25 по 30 октября во Дворце водных видов спорта Казани пройдет чемпионат России по плаванию.

На дорожки 50-метрового бассейна для участия в главном национальном старте этого года выйдут более 700 сильнейших российских пловцов, в числе которых Антон Чупков, Владислав Гринев, Андрей Минаков, Олег Костин и другие. В составе сборной Татарстана выступят 32 спортсмена.

Чемпионат России по плаванию является квалификационным соревнованием для выполнения нормативов для участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

- Торжественная церемония открытия соревнований состоится 25 октября в 17.45. Начало предварительных заплывов запланировано на 9.00, полуфинальных и финальных – на 18.00, - прокомментировали в пресс-службе министерства спорта РТ.