Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Три татарстанца перевели мошенникам более полумиллиона рублей

Вычислить злоумышленников пока не удалось
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Больше всех пострадала жительница Набережных Челнов.

Больше всех пострадала жительница Набережных Челнов.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Жители Татарстана продолжают попадаться на уловки мошенников и лишаются крупных сумм. Так, в Набережных Челнах, 45- летняя женщина, пытаясь заработать на фондовом рынке, перевела около 250 тысяч рублей мошенникам. С помощью онлайн приложения она сделала несколько переводов на свой аккаунт, созданный злоумышленниками и потеряла свои накопления.

Подобный случай произошел в Сармановском районе. 58-летняя женщина, пытаясь вернуть потраченные денежные средства на приобретения БАДов, перевела аферистам через банкомат на указанный счет 151 тысячу рублей.

По классическому сценарию действовали злоумышленники в Казани. На телефон 29 летней потерпевшей позвонили представители банка. Рассказав о возможности несанкционированного снятия денежных средств, попросили, в целях сохранности накоплений, перевести всю сумму на указанный ими счет. Доверившись «представителям банка», женщина перевела 150 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению и задержанию подозреваемых.