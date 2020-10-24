Три татарстанца перевели мошенникам более полумиллиона рублей

Больше всех пострадала жительница Набережных Челнов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Жители Татарстана продолжают попадаться на уловки мошенников и лишаются крупных сумм. Так, в Набережных Челнах, 45- летняя женщина, пытаясь заработать на фондовом рынке, перевела около 250 тысяч рублей мошенникам. С помощью онлайн приложения она сделала несколько переводов на свой аккаунт, созданный злоумышленниками и потеряла свои накопления.

Подобный случай произошел в Сармановском районе. 58-летняя женщина, пытаясь вернуть потраченные денежные средства на приобретения БАДов, перевела аферистам через банкомат на указанный счет 151 тысячу рублей.

По классическому сценарию действовали злоумышленники в Казани. На телефон 29 летней потерпевшей позвонили представители банка. Рассказав о возможности несанкционированного снятия денежных средств, попросили, в целях сохранности накоплений, перевести всю сумму на указанный ими счет. Доверившись «представителям банка», женщина перевела 150 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению и задержанию подозреваемых.