В Татарстане ввели в эксплуатацию почти 2,2 миллиона квадратных метров жилья

Если сравнивать с прошлым годом, то строители опережают график. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

По программам жилищного строительства на 23 октября в республике введено в эксплуатацию 2 миллиона 197 тысяч квадратных метров жилья или 74% от плана, что больше уровня прошлого года на 18,5%.

Динамика ввода жилья за 2 недели составила 60 тысяч квадратных метров. В Высокогорском, Тукаевском и Апастовском районах план ввода жилья выполнен. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Он сообщил, что инспекцией государственного строительного надзора республики с начала года проведены 1128 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 125 постановлений на общую сумму 5 миллионов 308 тысяч рублей.

По инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при президенте РТ (ГЖФ РТ) в органы статистики отчитались по 83 домам на 2 тысячи 259 квартир площадью 134 тысячи квадратных метров (49% от плана). По оставшимся 47 объектам программы ГЖФ степень готовности домов следующая: в высокой степени готовности находятся 32 объекта, в средней степени - 14 объектов, в низкой степени - 1 объект.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 миллион 317 тысяч квадратных метров. На сегодня введено 119 многоквартирных жилых домов площадью 837 тыс. кв.метров, что составляет 64% от плана. Стадия строительства вводимых объектов 2020 года следующая: в высокой степени готовности - 56 домов, в средней степени - 2 дома.

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тысяч 680 домов площадью 1 миллион 388 тысяч квадратных метров. Введено в эксплуатацию 9 тысяч 427 индивидуальных жилых домов площадью 1 миллион 225 тысяч квадратных метров, что составляет 88% от плана.