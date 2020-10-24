В Казани горел автосервис

Фото: МЧС РТ.

Серьезный пожар произошел 24 октября в казанском поселке Константиновка. В 10:30 в службу спасения поступил сигнал о горении ангара по адресу улица Мира 34Б. Прибывшие пожарные увидели, что возгорание произошло в помещении шиномонтажа трехсекционного металлического ангара размерами 20 на 100 метров.

Погибших и пострадавших нет. Из-за плотного задымления площадь пожара пока не установлена. Из здания эвакуированы 5 тракторов.

- Причина пожара устанавливается. Для тушения пожара привлекались от РСЧС 58 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России - 44 человека и 8 единиц техники, - сообщили в пресс-служба МЧС республики.