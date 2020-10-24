Три игрока "Ак Барса" вызваны в сборную России

Артемий Князев только пару дней назад вернулся в "Ак Барс" из-за океана. Фото: ХК "Ак Барс".

Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил состав команды для участия в этапе Еврокубка - Кубке Карьяла. Состав оказался, мягко скажем, неожиданным и уже признан самым молодым в истории.

В число игроков попали три представителя "Ак Барса". Это голкипер Артур Ахтямов, который только в этом сезоне перешел из молодежной лиги во взрослый хоккей. На его счету три проведенных матча в КХЛ. Также в ряды сборной страны вызван форвард Илья Сафонов. На его счету 1 голевая передача в 12 матчах за казанский клуб.

Также в национальную команду вызвали защитника Артемия Князева. Воспитанник казанского хоккея только пару дней назад вернулся в "Ак Барс". Последние два сезона он выступал за океаном, играл в юниорской лиге Квебека за "Шикутими". В чемпионате 2019/20 он провёл 51 матч и набрал 43 (11+32) очка при показателе полезности +15.