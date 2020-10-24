В Татарстан прибыла вторая партия вакцины против гриппа

Всего планируется привить более 2 миллионов татарстанцев. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Татарстан пришла вторая партия вакцины против гриппа для взрослых. Всего поступило 337 тысяч 490 доз препарата «Совигрипп». С 19 октября жители республики могут обращаться в поликлиники с просьбой сделать прививку. На сегодня привиться от гриппа успели уже 700 тысяч татарстанцев.

- Заключительная третья партия вакцины от гриппа придет к концу октября, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Напомним, в этом сезоне привить от гриппа в Татарстане планируется 60% населения – это 2 миллиона 341 тысяча 733 человека, из которых 607 тысяч 95 человек – дети. Из них в Казани планируется вакцинировать свыше 754 тысячи человек, в том числе 202 тысячи 530 детей и 551 тысяча 905 взрослых, что составляет 60% населения города.