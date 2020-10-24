На два маршрута в Казани вышли новые автобусы

Фото: мэрия Казани.

В Казани маршруты общественного транспорта обслуживают 37 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. На маршруте №45 «Ферма-2 – Су Анасы» пассажиров перевозят 23 новых автобуса, на маршруте №36 «Вещевой рынок – Осиново» – 14 автобусов.

Поставка новых газомоторных автобусов «НефАЗ» в Казань осуществлялась в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в этом году автотранспортный парк Казани пополнился 53 новыми автобусами. В сентябре МУП «ПАТП-4» получил 23 новых автобуса, в октябре в МУП «ПАТП-2» прибыли еще 30 единиц подвижного состава.

Первые 25 новых автобусов вышли в рейс 22 октября. 23 октября на городские маршруты отправились еще 12 автобусов. Транспорт прошел процедуру оформления, техническая служба предприятий провела все необходимые работы.