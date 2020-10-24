"Ак Барс" исправился за разгром в Хабаровске, обыграв "Барыс"

Фото: ХК "Ак Барс".

Хоккеисты "Ак Барса" провели третий выездной поединок за неделю. После 1:7 в Хабаровске подопечные Дмитрия Квартальнова отправились в гости к "Барысу". Первый период матча в столице Казахстана голами не порадовал, а уже в дебюте второго игрового отрезка хозяева вышли вперед. Отличился Никита Михайлис.

Спустя семь минут Кирилл Петров восстановил равновесие. В начале третьего периода Дмитрий Юдин вывел казанцев вперед. В концовке хозяева льда пытались отыграться, но пропустили в третий раз. Точку в матче поставил Виктор Тихонов. 3:1 - победа "Ак Барса".

– Конечно, мы довольны победой. У нас была хорошая игра в Казани против "Барыса", сегодня также сыграли хорошо. Мы сегодня были чуть посвежее, это и определило победу. Все компоненты, все линии сыграли получше, чем в Хабаровске. Это хорошая реакция ребят на жёсткое поражение. Шлепок нам дали нормальный по затылку.