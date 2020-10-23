В Татарстане подтверждены еще две смерти от COVID-19

Число летальных исходов в республики достигло 107 случаев.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 23 октября, Минздрав Татарстана сообщил еще о двух смертях от COVID-19. Речь идет о мужчинах в возрасте 63-х и 53-х лет.
Первого доставили в медучреждение с внебольничной двухсторонней пневмонией. Состояние пациента ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний.
Второго госпитализировали с подозрением на коронвирус. Его лечение осложнялось вследствие дыхательной недостаточности.
На данный момент в Татарстане от COVID-19 скончались уже 107 человек.