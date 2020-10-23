В Татарстане экс-зам прокурора Нурлат отправили под домашний арест

Мужчина уже признал свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 23 октября, суд под домашний арест на 2 месяца отправил 31-летнего уже бывшего зам прокурора города Нурлат Евгения Сергеева.

Напомним, он был задержан в связи с показаниями водителя городской прокуратуры. Мужчина за 600 тысяч обещал «отмазать» от уголовного дела двух сыновей местного жителя. Водителя в итоге задержали сотрудники ФСБ. По его словам, деньги предназначались Сергееву. Тогда еще зам прокурора и задержали.

Как сообщили в следственном комитете Татарстана, Сергеев уже сознался в 6 эпизодах получения взятки.