Верховный суд Татарстана оставил под стражей замначальника ОП "Сафиуллина"

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В Верховном суде Татарстана рассмотрели апелляцию на арест замначальника ОП "Сафиуллина" Ильназа Ситдикова. Мужчину задержали по подозрению во взяточничестве, и он свою вину уже признал, но только частично.

Суд отправил мужчину под арест на время следствия, но адвокаты пытались обжаловать это решение.

В итоге коллегия Верховного суда Татарстана оставила без изменений ранее принятое решение.

Еще одного фигуранта этого уголовного дела - начальника ОП "Сафиуллина" Алексея Ершова, объявили в розыск. Он скрылся, едва пришло известие об аресте его заместителя. Полицейского подозревают в связях с преступной группировкой, взятках и "крышевании" незаконного бизнеса.