В Татарстане возобновляется прививочная кампания

В 2020 году в Татарстане от гриппа запланировано вакцинировать 60% от всего населения республики Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Не так давно зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков заявил, что первая партия вакцины от гриппа в республике была почти полностью израсходована и из-за этого прививочная кампания приостановилась.

Сегодня же стало известно, что в Татарстан поступила вторая партия препарата - 337 490 доз. Это означает, что прививочная кампания в республике возобновляется уже со следующего понедельника, 26 октября.

Напомним, в 2020 году в Татарстане от гриппа запланировано вакцинировать 60% от всего населения республики. Это 2 341 733 человека, из них 607 095 - дети. На данный момент прививки сделали около 700 тысячам татарстанцам.