По подозрению во взяточничестве задержан зампрокурора города Нурлат

Сначала силовики "взяли" с деньгами водителя местной прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время получения взятки в Нурлате сотрудниками ФСБ республики был задержан водитель городской прокуратуры. Во время допроса выяснилось, что эти деньги предназначались одному из высокопоставленных сотрудников надзорного органа города.

Все указывало на зам прокурора Нурлата Евгения Сергеева. По версии следствия, деньги, изъятые у водителя, предназначались ему. Сергеева в итоге задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Так, по версии следствия, в июле 2020 года к водителю Нурлатской городской прокуратуры обратился местный житель с просьбой помочь сыновьям – «отмазать» от уголовного дела. Водитель согласился и потребовал 600 тысяч рублей. Когда первая част указанной суммы была переведена на счет злоумышленника, то его задержали, а после и самого зам прокурора города.

В отношении уже бывшего сотрудника надзорного органа возбудили уголовное дело по статье "посредничество во взяточничестве".

- Будучи задержан и допрошен, уже экс-заместитель городского прокурора, дал признательные показания и сообщил о своей причастности к 6 эпизодам получения взяток, - сообщили в следственном комитете Татарстана.