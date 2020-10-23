В Татарстане на карантине находятся 29 классов в 27 школах

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В эту пятницу, 23 октября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что на данный момент в республике на карантине находятся 690 учеников из 29 классов в 27 школах. Речь идет, прежде всего, об образовательных организациях в Казани, одном учреждении в Лениногорске и об одном в Набережных Челнах.

По словам Авдониной, в Татарстане наблюдается сезонный подъем уровня заболеваемости ОРВИ и рост количества выявляемых случаев COVID-19.

Так, по данным Роспотребнадзора республики, за последние сутки в регионе зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусом. Всего же с начала пандемии, такой диагноз был поставлен 8 042 раз. К этому моменту 6 893 пациента уже выздоровели. Темп прироста повысился с 0,5% до 0,6%. Количество же летальных исходов выросло до 105 случаев.

По поводу роста смертей от COVID-19 на той же пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков отметил, что зачастую такие пациенты своевременно не обратились за медицинской помощью и их приходится эвакуировать в стационар.