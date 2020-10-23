В Татарстане з сутки выявили 51 новый случай COVID-19

Всего с начала пандемии в регионе диагноз: коронавирус, был поставлен 8 042 людям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23 октября 2020 года Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике был выявлен 51 новый случай COVID-19. При этом 8 зараженных пришлось госпитализировать. Также известно, что 4 случая являются завозными, а остальные – контактными. Более половины заразившихся – 28 человек, проживают в Казани.

Всего же с начала пандемии, по данным Минздрава Татарстана, в регионе диагноз: коронавирус, был поставлен 8 042 людям. К этому моменту 6 893 пациента уже выздоровели, в том числе и 45 человек за прошедшие сутки. Количество же летальных исходов пока замерло на отметке 105 случаев.