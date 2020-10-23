В Чебоксарах мужчина перевел 85 тысяч рублей за интим, но его обманул юноша

Мужчина выдавал себя за проститутку Фото: принтскрин видео.

Житель столицы Чувашии, 41-летний мужчина, нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг. Цена и фото проститутки его устроили, и он позвонил, чтобы назначить встречу. Мужчине ответила «девушка», с которой было оговорено место встречи.

Мужчина приехал, и позвонил девушке, а она попросила его перевести предоплату, а чуть позже - деньги в долг. Обещала вернуть сразу, как они встретятся. Мужчина и перевел ей более 85 тысяч рублей. А затем девушка прервала всю связь с ним.

Пострадавший обратился в полицию.

Оперативникам вскоре удалось выйти на след злоумышленницы. Оказалось, что под маской таинственной незнакомки скрывался 23-летний житель Саратовской области: общаясь с потерпевшим, молодой человек менял голос и говорил фальцетом.

- Афериста в Чувашию, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в МВД Чувашии. - Выясняется причастность молодого человека к аналогичным преступлениям.