В Казани иномарка врезалась в "скорую", пострадали два человека

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 октября в 22.11 на улице Ломжинской в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель иномарки «Сузуки SX4» не уступила дорогу и врезалась в автомобиль скорой медицинской помощи «Форд». Спецавтомобилем управлял 49-летний мужчина. Автомобиль медиков двигался по проспекту Победы со спецсигналами - включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии получили травмы два человека - 43-летняя пассажирка автомобиля и 35-летний пассажир автомобиля «Форд. После обследования в больнице их отпустили из больницы.