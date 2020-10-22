С 26 октября В Казани поменяют расписание автобуса из ЖК «Салават купере» до ж\д станции Юдино

Фото: Алина НИЗАМОВА

Со следующего понедельника, 26 октября, в Казани меняется расписание с автобуса из ЖК «Салават купере» до ж\д станции Юдино.

С назначенной даты он будет выходить в рейс с понедельника по пятницу, а также в субботу и воскресенье. График движения автобуса также изменится. Так, от ЖК «Радужный» он будет отходиьт в 6.17, 8.10, 9.35, 12.55, 14.15 и 16.10. Обратно из Юдино автобус будет отправляться в 7.05, 9.00, 12.15, 13.35, 15.10.

На маршруте предусмотрено семь остановок: ЖК «Радужный», ул.Нурихана Фаттаха, ЖК «Салават купере», ул.Наиля Юсупова (в обратном направлении – ул.Осиновская), ул.Красикова, ул.Бирюзовая, ул.Привокзальная.

Напомним, что расписание этого автобуса согласовано со временем отбытия и прибытия электричек на станции Юдино. Проехать на автобусе также можно по билету на пригородный поезд, купленный день в день.