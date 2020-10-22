В школах Казани младшеклассники могут докупить к бесплатному питанию суп

В разные дни это будет и борщ, и щи, и гороховый суп. Фото: Гульназ Гырдымова

По многочисленным просьбам родителей учеников казанских школ, в Департаменте продовольствия и социального питания предусмотрели для младшеклассников, которые получают бесплатное питание, суп. Правда, за него придется доплатить, но всего лишь 16 рублей.

В разные дни это будет борщ сибирский с мясными фрикадельками со сметаной, суп картофельный с макаронными изделиями с фрикадельками из птицы, суп гороховый с гренками и фрикадельками из птицы, щи из свежей капусты с мясными фрикадельками со сметаной, суп картофельный с фрикадельками из птицы со сметаной, рассольник ленинградский с мясными фрикадельками со сметаной.

Напомним, на последней открытой линии с вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой родители школьников спросили можно ли в бесплатном меню для младшеклассников второе блюдо заменить супом. Тогда Фазлеева ответила, что такие пожелания, конечно, приветствуются, но в вариант утвержденного меню супы пока не входят.