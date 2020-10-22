22 октября в Казани в рейсы вышли 25 новых автобусов на газомоторном топливе

Фото: комитет по транспорту Казани

Сегодня, 22 октября, в столице Татарстана в рейсы вышли 25 новых автобусов на газомоторном топливе. Они обслуживают пассажиров на двух городских маршрутах: №36 «Вещевой рынок – Осиново» и №45 «Ферма-2 – Су Анасы».

- В свой первый рейс из автопарка МУП «ПАТП-4» отправились 6 новых автобусов. Транспорт прошел процедуру оформления, техническая служба предприятия провела все необходимые работы. Из гаража МУП «ПАТП-2» также в первый рейс сегодня отправились 19 новых автобусов, - сообщает комитет по транспорту Казани.

Напомним, в ближайшем будущем в городе начнут курсировать еще 30 новых автобусов на газомоторном топливе, которые не так давно прибыли в столицу Татарстана.