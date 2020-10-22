В Казани Университетскую клинику КФУ подготовили для «ковидного» госпиталя

Здание клиники полностью оборудовано для принятия пациентов с COVID-19.

В КФУ на рабочей встрече с ректором вуза Ильшатом Гафуровым обсудили открытие на базе Университетской клинике временного инфекционного госпиталя для пациентов с COVID-19.

По словам Гафурова, здание клиники полностью оборудовано для принятия зараженных и людей с подозрением на коронавирус. По словам ректора, вуз должен быть готов не только позаботиться о своих сотрудниках, но и о жителях Казани. Сообщает пресс-служба КФУ.

Отметим, Университетская клиника, а именно терапевтическое отделения Медико-санитарной части КФУ, куда собираются принимать инфицированных расположено по адресу: улица Шмидта,31.