«Игра с «Зенитом» это серьезный тест на профпригодность»: Слуцкий высказался о перспективах «Рубина» в матче с питерцами

Фото: ФК "Рубин".

Футболисты «Рубина» готовятся к очередному матча чемпионата России. Уже в субботу, 24 октября, подопечные Леонида Слуцкого в Санкт-Петербурге сыграют против «Зенита». Перед встречей наставник казанского клуба высказался о перспективах команды в матче с действующим чемпионом страны.

- Все идет в штатном режиме, наконец-то мы собрались в полном составе после матчей сборных. Я надеюсь, что у нас не будет уже никаких кадровых потерь, и мы подойдем к игре с «Зенитом» во всеоружии. Да, у нас есть потери в виде дисквалифицированных очень важных футболистов, но остальных постараемся поставить в строй. Игра с «Зенитом» для любого российского клуба это серьезный тест на профпригодность, потому что «Зенит» является суперфаворитом нашего чемпионата. Для нашей молодой команды это будет интересный большой матч на выезде, мы его ждем с нетерпением, - рассказал Слуцкий.

Матч «Зенит» - «Рубин» состоится 24 октября. Начало в 16:30.