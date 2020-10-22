В Казани за один день сотрудники ГИБДД проведут сразу два рейда

Одна проверка на городских дорогах пройдет утром, а другая вечером. Фото: Алина НИЗАМОВА

Жаркой будет пятница 23 октября для сотрудников ГИБДД Казани и, конечно, же для автомобилистов. Полицейские проведут в городе сразу два профилактических рейда.

Первый пройдет рано утром в Кировском районе Казани, и объектом пристального внимания станут именно водители автобусов. Сотрудники ГИБДД будут выявлять тех, кто не соблюдает правила перевозки пассажиров, сел за руль вообще не имея прав, или его автобус выпущен на линию с неисправностями. Такая техника будет сразу сниматься с маршрута.

Проведут адресную работу с теми, кто не оплачивает вовремя выписанные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Второй рейд пройдет с 20.00 до 22.00 часов в Приволжском районе столицы Татарстана. Проверять будут все автомобили и их водителей. Особое внимание будет уделено перевозкам детей и теми, кто катается без прав или сел за руль пьяным. Будут проверены и те автомобилисты, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию своих машин.