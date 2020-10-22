Дополнительный выходной в ноябре 2020 года для жителей Татарстана

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В Минтруда Татарстана на многочисленные обращения от населения республики решили пояснить о дополнительном выходном в регионе.

Так, в начале ноября 2020 года татарстанцы будут отдыхать на один день больше, чем остальные жители России.

Так, если в стране для всех 4 ноября (среда) – День народного единства, и так для всех является праздничным выходным днем, то для Татарстана будет еще один нерабочий день. Повод не менее торжественный - День конституции республики. Его отметят 6 ноября (пятница).

- Таким образом, в 2020 году при пятидневной рабочей неделе 4 и 6 ноября являются днями отдыха. Продолжительность рабочего дня 3 и 5 ноября сокращается на один час, - также уточнили в Минтруда Татарстана.