Роспотребнадзор Татарстана рекомендует отложить проведение концертов или перевести их в онлайн

Несоблюдение рекомендаций организаторами массовых мероприятий грозит введением очередных ограничений. Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 октября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина обратилась с новыми рекомендациями к организаторам концертов. Управление советует им отложить проведения массовых мероприятий или перевести их на онлайн площадки. Также было указано сократить присутствие зрителей на танцполе. При этом жителям республики отдельно порекомендовали не покупать билет в фан-зоны.

Все это, по словам Авдониной, нужно сделать из-за того, что в Татарстане, в частности, наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ.

Она заверяет, что выполнение данных рекомендаций необходимо, чтобы не вводить потом такие же ограничения, которые действовали этой весной. Авдонина также напомнила ответственность, в первую очередь административную, за распространение инфекции будет нести организатор массового мероприятия.