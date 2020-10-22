За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 48 новых случаев COVID-19

Согласно информации Минздрава Татарстана, в республике с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 7991 человеку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Минздрав Татарстана на 22 октября 2020 года, в регионе было выявлено 48 новых случаев COVID-19. В 7 из них зараженным понадобилась госпитализация, остальные лечатся дома. Большинство заболевших находятся в возрасте от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет. В каждой из этих возрастных категорий заразились по 14 человек.

Опять же львиная доля выявленных случаев коронавируса за сутки пришлось на Казань – 33 инфицированных. Всего, согласно информации Минздрава Татарстана, в республике с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 7991 человеку, из которых выздоровело 6 848 пациентов, а 105 скончались.